Drie scheidsrechters gaven ticket KAA Gent - Anderlecht aan Nederlandse hooligans

Gent - Drie scheidsrechters hebben zondag voor de match KAA Gent – Anderlecht hun ‘scheidsrechterskaart’ afgestaan aan leden van de harde kern van FC Utrecht. Tot de zomer van 2020 krijgen de scheidsrechters geen kaarten meer van KAA Gent.

Op uitnodiging van een sfeergroep van KAA Gent kwamen 17 leden van de harde kern van FC Utrecht zondag naar Gent voor de match tegen Anderlecht. Om binnen te geraken wilden ze abonnementen van Buffalo’s gebruiken. Maar zeker drie Nederlanders hadden een ticket dat speciaal bedoeld is voor scheidsrechters.

Belgische scheidsrechters hebben de mogelijkheid om een ticket te vragen als ze eens naar het voetbal willen. Zo bedankt de Belgische voetbalbond hen voor hun bijdrage aan het voetbal. “Maar die tickets zijn strikt persoonlijk”, zegt Dirk Piens, veiligheidsdirecteur van KAA Gent. “Ze mogen zeker niet gebruikt worden om Nederlandse supporters ons stadion binnen te loodsen.”

KAA Gent besliste dat de scheidsrechters, die niet fluiten in eerste klasse, bij de club tot de zomer van 2020 geen kaarten meer mogen aanvragen. “Ik heb twee van de drie scheidsrechters al aan de lijn gehad en ze begrepen onze beslissing. Ze ontkennen wel dat ze wisten waar die tickets voor zouden worden gebruikt”, zegt Piens.

Vertrouwen

De veiligheidsdirecteur van KAA Gent werkt nauw samen met de supportersclubs en sfeergroepen van KAA Gent. Hij blijft met een wrang gevoel zitten over wat er zondag is gebeurd. “Ik doe veel voor die gasten en we hebben bijna dagelijks contact. Waarom hebben ze me niet gezegd dat die Nederlanders kwamen? We bespreken het bij ons volgend overleg. Dat er opnieuw wat vertrouwen moet worden opgebouwd, staat vast”, besluit Piens.