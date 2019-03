Kompass Klub stap dichter bij heropening: positief advies van auditeur Raad van State

Gent - Kompass Klub staat iets dichter bij een heropening. De zaak is vrijdag gepleit voor de Raad van State en de auditeur (de vertegenwoordiger van de maatschappij) gaf een positief advies over de gevraagde heropening. De rechtbank doet pas volgende week dinsdag een definitieve uitspraak. Burgemeester De Clercq (Open VLD) wil de nachtclub vier maanden toe na herhaaldelijke inbreuken op de drugwetgeving.

De kans dat Kompass Klub op korte termijn opnieuw de deuren mag openen, is vrijdag iets groter geworden. De auditeur van de Raad van State heeft vrijdagvoormiddag een positief advies gegeven. Dat bevestigen Walter Damen en Els Vereecke, advocaten van Kompass Klub. "Het was een lange zitting en er zal pas volgende week dinsdag een beslissing worden genomen. Maar, dit is al goed nieuws", zeggen de advocaten.

Uitbater van Kompass Klub Jens Grieten had een klacht ingediend tegen Stad Gent om een tijdelijke sluiting van vier maanden, met de mogelijkheid om na twee maanden te heroverwegen, aan te vechten. Burgemeester Mathias De Clercq nam die beslissing na herhaaldelijke inbreuken op de drugswetging. Het meest tragische incident deed zich eind januari voor, toen een werknemer van de club overleed mede door de inname van een hoge dosis XTC. Een week later moest in Kompass Klub iemand worden gereanimeerd.

Het event dat vrijdagavond gepland stond in Kompass Klub is ondertussen verplaatst naar naar ‘De Shop’ in Antwerpen.