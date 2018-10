Auto ramt gevel op recht stuk in Buggenhout

Buggenhout - Dinsdag rond 17.30 uur belandde een bestuurder met zijn auto in een gevel in Weiveld in Buggenhout. Het raam moest gestut worden, de auto is voor de schroothoop.

Getuigen zagen hoe een witte bestelwagen een geparkeerde auto wilde voorbijsteken in de smalle straat, maar er toch tegen reed. Door de klap week het voertuig af en kwam in volle snelheid tegen een huisgevel terecht.

De bestuurder raakte gewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Ook de schade aan de woning is groot. Het muurtje onder het raam van de voorgevel werd ingedeukt en aan de binnenkant kwam de radiator los. De brandweer kwam langs om samen met de buren het raam te stutten en de rijweg op te ruimen, de politie deed de nodige vaststellingen