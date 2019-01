Bestuurder overleeft klap tegen boom niet

Buggenhout - In de Brusselmansstraat in Opdorp bij het Oost-Vlaamse Buggenhout was er zondagavond een ongeval met dodelijke afloop. Een bestuurder reed er tegen een boom en overleed later in het ziekenhuis.

Omstreeks 19.30 uur knalde een 41-jarige man om nog onduidelijke redenen tegen een boom in de Brusselmansstraat. Hij zat gekneld in zijn voertuig. De brandweer kwam ter plaatse en moest het dak van de Audi knippen om Tom V. te bevrijden. In het ziekenhuis overleed de man later op de avond aan zijn verwondingen.

Het parket kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval in de rustige straat.