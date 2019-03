Landbouwer raakt tussen aandrijving tractor en overlijdt

Berlare - Aan de Sarosstraat in Berlare raakte een landbouwer met zijn kledij tussen de aandrijvingsas van zijn tractor. Hulp mocht niet meer baten, de man overleed ter plekke.

Het voorval gebeurde maandag rond 14.45 uur in een weide aan de Sarosstraat. K.V. (48) was er aan het werk toen hij met zijn kleren tussen de 'cardan' of aandrijvingsas van zijn tractor vast kwam te zitten. Een gepensioneerde helper van de landbouwer vond hem naast zijn tractor.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, zonder resultaat.