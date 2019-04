Opnieuw wagen door muur in Zele

Foto: if

Zele - Een week na het zware ongeval op de Lokerenbaan in Zele was er een soortgelijk accident, deze keer op de kruising van de Rave- en de Raakstraat.

En het was raak. Rond 3.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een Mercedes na het missen van een bocht in een muur terecht.

Vermoedelijk ligt net als vorige week te hoge snelheid aan de basis. De muur was deze keer geen huisgevel, wel een afsluiting van het domein. Toch is de schade opnieuw groot. De bestuurder raakte op eigen kracht uit zijn voertuig, maar raakte ook gewond.