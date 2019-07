Sierteeltbedrijf redt chirokamp: “Op reis in het paradijs”

Deinze / Nevele - De meer dan honderd leden van Chiro Burcht zijn siertelers Goderick Meuninck en Annemarie Vroman uit Nevele eeuwig dankbaar. Dankzij hen kon het jaarlijkse zomerbivak, dat op de helling stond nadat Afrikaanse varkenspest uitbrak bij everzwijnen in Wallonië, toch doorgaan. “Douchen doen we hier onder de beregening in de serre. Heel leuk!”

Begin dit jaar werd Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij everzwijnen in Wallonië. Vooral in de provincie Luxemburg waren de problemen groot. Lokale varkensboeren vreesden dat het virus zou overslaan ...