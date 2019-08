Fietser (58) sterft na botsing met bestelwagen

Deinze / Nevele - In de Parijsestraat in Astene, vlak bij zorgcentrum De Nieuwe Ceder, gebeurde zaterdagvoormiddag een dodelijk verkeersongeval. Een 58-jarige fietser, die verbleef in het centrum, liet er het leven nadat hij in aanrijding kwam met een bestelwagen.



De aanrijding gebeurde zaterdagvoormiddag omstreeks 10 uur. Uit de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige, aangesteld door het parket van Oost-Vlaanderen, blijkt dat beide betrokkenen mogelijks fouten maakten. "Het ongeval gebeurde ter hoogte van de parking van het zorghotel", klinkt het. "Een 43-jarige bestuurder van een bestelwagen, een bakker die brood leverde aan De Nieuwe Ceder, die op de Parijsestraat reed, kwam er in aanrijding met een fietser die net van de parking reed. Volgens de eerste bevindingen zou de bestuurder van de bestelwagen te snel gereden hebben en zou de fietser zich niet op de correcte manier op de rijbaan begeven hebben."

"Heel spijtig voorval"

Voor het slachtoffer, een 58-jarige man uit Gent die in het zorgcentrum verbleef, kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. "Een heel spijtig voorval", aldus directeur Geert Stroobant. "Het slachtoffer was een positieve bewoner die goed gedijde bij ons." De klap moet bijzonder hevig geweest zijn. De bestelwagen kwam pas enkele tientallen meters verder tot stilstand en het slachtoffer werd ongeveer tien meter weggeslingerd. Ook lagen her en der in de straat brokstukken verspreid over een afstand van zo'n honderd meter. Na het ongeval was de Parijsestraat enkele uren afgesloten voor alle verkeer.