Koppel komt thuis na trouw en vindt huis vól papiersnippers: "Wij dienen klacht in, dit is niet grappig"

Lovendegem / Zomergem / Waarschoot - Kimberly De Vis en Jonas De Mits beleefden zaterdag de mooiste dag van hun leven. Na veertien jaar stapte het koppel in het huwelijksbootje. Hun huwelijksnacht was echter niet wat ze er van verwachtten. De romantiek moest plaats ruimen voor veegborstels en stofzuigers. “Toen we thuis kwamen, merkten we dat volledig ons huis vol lag met papiersnippers.” Hun vrienden deden het zeker niet, maar wie dan wel?

OPROEP. Wat hebt jij als trouwgrap al zelf gedaan of meegemaakt? Laat het ons weten.

Kimberly De Vis en Jonas De Mits zijn al veertien jaar een gelukkig koppel. Ze hebben twee mooie dochters en een gezellig huisje in Renning. Afgelopen zaterdag officialiseerden ze hun geluk door met elkaar te trouwen. “Het was een fantastische dag”, zegt Kimberly. “Ook het trouwfeest kon niet beter zijn. We hebben ons heel goed geamuseerd. Tot we omstreeks 5 uur terug thuis kwamen…”

Bij hun thuiskomst merkte het pas gehuwde koppel dat hun vrienden hen de obligate fratsen hadden gelapt die vaak met een huwelijk gepaard gaan. “Er hing onder andere een groot spandoek aan onze voorgevel en er waren enkele dakpannen weggehaald”, vertelt Jonas. “Uiteraard konden we daar nog mee lachen. Maar de ravage die we binnen aantroffen was minder grappig. Overal op de gelijkvloerse verdieping, de traphal en onze slaapkamer lagen papiersnippers. Zelfs tot in onze broodrooster toe. Het plezier dat we overdag beleefden, was meteen verdwenen.”

Vrienden deden het niet

Kimberly en Jonas belden meteen al hun vrienden op, want deze ‘grap’ vonden ze wel wat te veel van het goede. “Al onze vrienden verzekerden ons dat zij dit niet hadden gedaan”, aldus Kimberly. “Ze verzekerden ons dat ze niet binnen waren geweest. We hebben geen enkele reden om hun niet te geloven. Zeker niet toen bleek dat onze overbuurvrouw een foto had genomen. Zij vond het verdacht dat ze, vlak nadat al onze vrienden waren vertrokken, er een pick-uptruck stopte en enkele dozen bij ons binnen zette. Waarschijnlijk is het die persoon die ons dit gelapt heeft. Wie het zou kunnen zijn? Geen idee. We snappen er niets van.”

Het onfortuinlijke koppel nam contact op met de politie. Ze zijn van plan om klacht in te dienen. Jonas: “Meteen nadat de politie weg was, begonnen we op te ruimen. We kregen meteen heel wat hulp aangeboden van onze buren. Een hartverwarmend gebaar. Het opruimen nam meer dan zeven uren in beslag. Ongeveer tien vuilniszakken vol en nog steeds vinden we overal papiersnippers terug.”

Wroeging

Meer dan een dag na de feiten, zitten Kimberly en Jonas nog steeds boordevol vragen. “Wie doet zoiets? En vooral, hoe is die man hier binnengeraakt? Vooral dat laatste maakt ons ongerust. We zijn niet helemaal gerust meer. We willen weten wie dit gedaan heeft. We hopen dat de dader ondertussen wroeging heeft gekregen van zijn onbezonnen actie en contact met ons opneemt. We willen geen schadevergoeding, maar wel antwoorden op onze vragen.”

Wie tips heeft, kan contact opnemen met de politie van de zone Deinze-Zulte-Lievegem op het nummer 09/381.41.09.