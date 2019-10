Doorbraak in verdwijningszaak van Brian Borms? Politie doorzoekt hele dag leegstaande woning

Zele - In een huis in de Bosstraat in Zele heeft de civiele bescherming een hele dag naar het lichaam van Brian Borms gezocht. De jongeman is al sinds 2017 vermist. Of er iets is gevonden, is nog niet duidelijk.

Er werd gespeurd in een leegstaande woning, de bewoner zou in de gevangenis zitten. De federale gerechtelijke politie is al even met het dossier bezig. "Veel details kunnen we niet geven omdat het onderzoek nog loopt, maar we blijven er de nodige inspanningen voor doen, zoveel is duidelijk", zegt Patrick Willockx van de federale gerechtelijke politie.

Al twee jaar vermist

Waarom er precies in een villa in de Bosstraat werd gezocht, is niet duidelijk. Brian Borms verdween uit de woning waar hij samen met zijn moeder woonde op 31 mei 2017. Hij nam de trein naar Antwerpen en haalde in Borgerhout geld af met de bankkaart van zijn moeder. Hij keerde terug naar Zele en belde zijn moeder om hem te komen halen, ter hoogte van het industriepark in Lokeren. Maar toen zij er was, bleek Brian verdwenen.

Er werd de voorbije jaren ook al naar het lichaam van de jongeman gezocht in de Broekstraat en in de Lindestraat in Overmere en op meerdere plaatsen in Zele. Tijdens een zoektocht op de akkers en in de beken langs de E17 tussen Zele en Lokeren werd eind maart 2018 onder meer een jas gevonden. Speurders waren er in het verleden al van overtuigd dat Brian geen wanhoopsdaad zou hebben gepleegd, maar dat hij zou zijn omgebracht.