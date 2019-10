Grote ravage na spectaculair ongeval met twee vrachtwagens, ook twee woningen delen in de klap

Aalter / Knesselare - Op de Knokkebaan (N44) gebeurde maandagnamiddag een verkeersongeval. Bij het incident waren twee vrachtwagens en een geparkeerd voertuig betrokken. Ook de voorgevels van twee woningen raakten beschadigd.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15 uur. De bestuurder van een tankwagen reed in op een voorligger die daardoor tegen de voorgevels van twee woningen terechtkwam. De gevels raakten beschadigd, maar er was uiteindelijk geen instortingsgevaar. De bestuurder van de tankwagen raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is vermoedelijk een onoplettendheid. "Het ongeval oogde spectaculairder dan het in werkelijkheid was", zegt korpschef Peter Ponnet van de politiezone Aalter. "Er is wel heel wat materiële schade." Ten gevolge van het ongeval waren de rechterrijstrook en het voetpad in de richting van Aalter Centrum een tijdlang versperd. Er ontstond een file tot voorbij Aalter Brug. De tankwagen was gevuld met geitenmelk. Een collega van de gewonde bestuurder diende ter plaatse te komen om de melk over te pompen in een andere tankwagen.