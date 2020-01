Bewoonster overleeft zware brand niet

Lebbeke - In de Grote Snijdersstraat in Lebbeke woedde een hevige brand in een woning. De bewoonster overleefde het inferno niet.

Het vuur ontstond achteraan de woning rond 18.15 uur. De buren zagen het en hoorden een enorme knal waarna de brandweer verwittigd werd. Door de vele rook raakten de hulpdiensten die snel ter plaatse waren niet meteen binnen. Het ging toen al om een uitslaande brand.

Met de ladderwagen werd het vuur bestreden van bovenaf, de pannen werden van het dak gehaald zodat de brandweer makkelijker bij de vlammen kon. Toen alles onder controle was en men het huis kon betreden bleek de bewoonster er nog aanwezig. Zij overleefde de ramp niet.

Het parket van Oost-Vlaanderen is erbijgehaald om de juiste oorzaak na te gaan en de nodige vaststellingen te doen. Burgemeester Raf De Wolf kwam ook ter plaatse. De straat zal nog een tijd afgesloten zijn zodat alle diensten hun werk kunnen doen.