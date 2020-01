Fietser levensgevaarlijk gewond bij aanrijding met vrachtwagen

Dendermonde - In de Zandstraat in Appels raakte woensdagnamiddag een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een vrachtwagen.

De feiten vonden plaats rond 15.45 uur. Een trucker raakte de fietser en reed verder, maar van vluchtmisdrijf is geen sprake. De man had de aanrijding gevoeld noch gezien. Het ging mogelijk om een dodehoekongeval.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Zandstraat is één van de zwarte punten in Dendermonde voor fietsers. Het stadsbestuur vraagt het gewest al langer om de weg aan te pakken en veiliger te maken voor zwakke weggebruikers.