Uitslaande brand vernielt loods in Lebbeke

Lebbeke - In de Aalstersestraat in Lebbeke is vrijdagochtend rond 5.15 uur een loods in de vlammen opgegaan. In het pand werd vorig jaar een cannabisplantage ontdekt.

Het ging om een uitslaande brand. De brandweer had het vuur al bij al snel onder controle. Een deel van de dakconstructie met asbestplaten zakte in, er wordt een asbestprocedure opgestart.

De schade is groot, het pand is volledig verwoest. Vorig jaar in mei werd het nog verzegeld omdat er een cannabisplantage werd ontdekt. Of er sprake is van kwaad opzet is nog niet duidelijk.

De Aalstersestraat werd een tijdland afgesloten in beide richtingen zodat de hulpdiensten hun werk konden doen.