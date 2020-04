Balen papier in brand bij papierproducent VPK: stad Dendermonde vraagt omwonenden om ramen en deuren te sluiten

Dendermonde - Bij papierfabriek VPK in Oudegem staan heel wat papierbalen in brand. Het gaat om een noodsituatie, de omwonenden moeten ramen en deuren dichthouden.

De hulpdiensten zijn ter plaatse en stellen alles in het werk om de noodsituatie te bestrijden. Het brandweerkorps van Dendermonde krijgt daarvoor bijstand van de andere korpsen uit de zone.

In de wijde omgeving van VPK wordt gevraagd uit voorzorg ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te schakelen en binnen te blijven. De blusopstelling zorgt ervoor dat het brandende papier langs alle zijden wordt geblust, zodat geen uitbreiding mogelijk is en het bedrijf gevrijwaard blijft. Hierbij wordt ook water uit de Dender gepompt.

"Er zal nog lang moeten geblust worden. Ook de rookontwikkeling zal nog blijven aanhouden. We vragen iedereen in de wijde omgeving van VPK uit voorzorg ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te schakelen en binnen te blijven", zegt burgemeester Piet Buyse.

Het bedrijf is niet in gevaar, de productie loopt er gewoon door. Er is geen impact op het weg- of treinverkeer. Scheepvaart kan blijven doorgaan, maar de schepen moeten trager varen. Vorige zomer vond dezelfde ramp plaats op het fabrieksterrein. Toen moest dagen nageblust worden, dat zal ook nu het geval zijn.