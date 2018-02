VIDEO. Woning beschoten: "Des imbéciles, onze kinderen waren nog in het huis"

Ninove - De politie heeft een woning langs de Edingsesteenweg in Denderwindeke verzegeld na een schietincident donderdagavond. Het parket bevestigt dat er arrestaties werden verricht en zegt dat de feiten kaderen in een zaak rond bedreiging. Niemand raakte gewond.

Hoe de vork in de steel zit en wat er zich in de nacht van donderdag op vrijdag precies heeft afgespeeld, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens buurtbewoners kwamen de hulpdiensten kort na 23 uur aan op de Edingsesteenweg. "Er was een ongeval gebeurd waarbij twee camionettes betrokken waren. De ene stond in de graskant, de andere nog deels op straat. Meer weten we eerlijk gezegd ook nog niet", aldus een buurtbewoner. Kort voordien moet er geschoten zijn richting de bewuste woning. De politie was als eerste ter plaatse, het parket werd verwittigd. Het labo/afstappingsteam ging ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen in en rondom het huis.

De eigenaars, een familie met meerdere kinderen, werd vrijdagochtend door de politie opnieuw aan de woning afgezet. "Des imbéciles zijn naar hier gekomen en zijn beginnen schieten. Onze kinderen waren nog in het huis. Gelukkig is niemand ernstig gewond geraakt." Meer wilden ze niet kwijt.

Het onderzoek loopt, het parket kan nog weinig informatie vrijgeven. "Volgens de eerste vaststellingen gaat het inderdaad om een schietincident dat mogelijk kadert in een bedreigingszaak. Er zijn intussen arrestaties verricht, over de concrete omstandigheden wordt in het belang van het onderzoek nog niet gecommuniceerd", aldus Annelies Verstraete van het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.