52-jarige man komt om bij brand, vlammenzee verwoest huis

Geraardsbergen / Schendelbeke - Een 52-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag omgekomen bij een zware woningbrand in de IJsbroekstraat in Schendelbeke, bij Geraardsbergen. Zijn woning brandde volledig uit, ook in een aanpalende woning richtte het vuur schade aan.

Het waren buurtbewoners die omstreeks 2.40 uur de vlammenzee aan het huis opmerkten en de hulpdiensten verwittigden. De wagen van de 52-jarige bewoner stond voor de deur geparkeerd, van de man zelf was geen spoor. De brand was hevig en verspreidde zich vliegensvlug doorheen de volledige woning. Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen al door het dak, het vuur had ook de voor de deur geparkeerde wagen al bereikt. "Wij hebben verschillende knallen gehoord, vermoedelijk van de banden die door de hitte knapten", aldus een buur. Burgemeester van Geraardsbergen, Guido De Padt (Open VLD), ging ter plaatse de schade opmeten. "De brand is onder controle, de woning is wel volledig vernield. De 52-jarige bewoner is jammer genoeg omgekomen. Het vuur is ook overgeslagen naar het aanpalende huis, die mensen hebben zichzelf gelukkig heel snel in veiligheid kunnen brengen." In dat huis was een grootmoeder op haar kleinkinderen aan het passen. Zij werden gewekt toen het beveiligingsalarm begon te loeien.

Omstreeks 4 uur kon de brandweer de woning naar binnen en werd het slachtoffer aangetroffen. Een branddeskundige zal duidelijkheid moeten scheppen over de oorzaak van de brand.