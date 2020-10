"Er is maar één ding waaraan ik me elke dag opnieuw optrek: de economie": Fons Verplaetse, de eeuwige cijferaar

Vier centimeter. Geen millimeter ­langer. De ideale lengte om het gras te maaien. Met een mulchmaaier dan nog. Alles in zijn leven stond in het teken van cijfers, zelfs het gras van zijn gazon dat hij met engelengeduld tot half november een paar keer per week liefdevol heeft verzorgd. Fons ­Verplaetse was eregouverneur van de Nationale Bank, trotse bezitter van een buitenverblijf in Poupehan en voltijds gek van economie.