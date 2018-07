Onze vrouw ging zwemmen in boerkini: “Als haar ogen konden schieten, was ik dood geweest”

De heisa over het boerkiniverbod is niet nieuw. Zo trok onze reporter Kim Clemens twee jaar geleden naar het strand van Blankenberge in boerkini nadat het stadsbestuur van het Franse Cannes het kledingstuk had verboden. "Ze staren. Ongegeneerd. Van mijn hoofd, naar mijn voeten en weer terug. Gesprekken vallen stil wanneer ik voorbij wandel."