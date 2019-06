Het tragische verhaal van de eenzame Duitser die weigerde Hitler de Nazigroet te geven

Hitler introduceerde het in de jaren ‘30 in zijn partij: de Nazigroet, waarbij dan tegelijk ‘Sieg Heil’ wordt uitgeroepen. Het was een teken van de Duitsers om hun loyaliteit te tonen aan de Führer, aan Hitler. En dat werd ook veelvuldig gedaan. Behalve door deze man.

- Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd op 29 augustus 2016 -

Het valt niet meteen op, maar één man in deze massa die de Hitlergroet uitbrengt, doet dat uiteindelijk niét. Hij staat met zijn armen gekruist en steekt zijn arm niet schuin de lucht in.

Het blijkt om August Landmesser te gaan. August kwam bij de Nazipartij in 1931. Al snel werkte hij zichzelf naar boven en werd hij een belangrijke figuur binnen de partij. Tot hij twee jaar later dolverliefd werd op Irma Eckler. Op zich niets mis mee, maar Irma was een joodse vrouw en de joden, dat was een bevolkingsgroep waar de partij van Hitler tégen was. August zette echter door en in 1935 trouwde hij met de vrouw waar hij als een blok voor viel.

Nadat de partijtop ontdekte dat August zich verloofd had met een joodse vrouw, werd hij uit de partij gezet. Meer nog: een nieuwe wet die onder impuls van de Nazipartij werd uitgevaardigd, zorgde ervoor dat een aanvraag om in het huwelijksbootje te stappen, werd geweigerd.

Toch kende het koppel ook liefdesgeluk: in oktober 1935 kregen de twee een eerste dochter: Ingrid. Ook dat werd afgekeurd door de Nazipartij: een kind van een Duitser met een joodse, dat kon niet.

Gekruiste armen

En dan komt de dag waarop de bewuste foto werd genomen: 13 juni 1936. Wanneer Adolf Hitler een nieuw marineschip inzegent in Hamburg, juicht het publiek hem enthousiast toe met de Nazigroet. Het voltallige publiek, op één man na: August Landmesser. Hij blijft met zijn armen gekruist staan.

August weigerde zijn joodse vrouw en halfjoodse dochter in de steek te laten, waardoor zijn situatie steeds benarder werd. Ook de situatie voor de joden in Duitsland werd er alleen maar slechter op. August en Irma besloten te vluchten naar Denemarken, maar werden aan de grens tegengehouden. August vloog de cel in en werd beschuldigd van het “onteren van het ras” en van “raciale schande”.

Een jaar later werd hij toch vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs. Hij mocht de gevangenis verlaten, maar hij kreeg opgelegd dat hij niet langer mocht omgaan met Irma Eckler.

Concentratiekamp

Omdat August weigerde zijn vrouw in de steek te laten, werd hij in 1938 opnieuw opgepakt door de Gestapo. Dit keer werd hij veroordeeld tot drie jaar in een concentratiekamp. Op dat moment wist August het nog niet, maar hij zou Irma nadien nooit meer zien.

Want ook Irma werd opgepakt en naar een ander concentratiekamp gestuurd. Irma was intussen ook zwanger van Augusts tweede kind. Terwijl ze gevangen zat in het concentratiekamp beviel Irma van dochter Irene. Daarna werd ze overgebracht naar een zogenaamd vernietigingskamp, waar ze net als 14.000 anderen gedood werd door de Nazi’s.

August zelf werd uiteindelijk vrijgelaten om mee te vechten in de Tweede Wereldoorlog. Toen hij in 1944 op missie was in Kroatië verdween hij. Sindsdien werd August nooit nog gezien. Vermoedelijk is hij gestorven in oktober 1944.

Begin jaren ‘90 herkende zijn dochter Irene haar vader op de foto, waarna de foto wereldberoemd werd.