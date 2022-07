Netflix komt met documentaire over een van de grootste Amerikaanse misdaadmysteries: dit is het verhaal van DB Cooper

Wat was de ware identiteit van DB Cooper, de legendarische vliegtuigkaper die er in 1971 met een fortuin vandoor ging? Na 45 jaar zoeken naar een antwoord op die vraag, gaf de FBI het op. Maar filmmaker Tom Colbert bleef wél zoeken. En het resultaat van zijn zoektocht, ‘D.B. Cooper: Where Are You?!’, is vanaf woensdag te zien op Netflix. Het verhaal achter een van de grootste Amerikaanse misdaadmysteries ooit.