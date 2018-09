Het verhaal achter de beklijvende foto van de man die 17 jaar geleden loodrecht uit de Twin Towers sprong

De rook verstikte hem, de hitte verzengde hem. Hij zou dood gaan. Dat besef was er intussen. Hij koos ervoor om zelf te kiezen hoe hij zou sterven. En hij sprong. Het werd een van de meest iconische beelden van 9/11.

Dinsdag is het exact 17 jaar geleden dat twee gekaapte vliegtuigen de torens van het World Trade Center in New York (Amerika) doorboorden, een vliegtuig crashte op het Pentagon en een ander neerstortte in Shanksville in Pennsylvania. Van die zwarte dag in de geschiedenis van Amerika bestaan honderden foto’s. Veel foto’s die naar adem doen happen. Een nog niet eens zo’n scherpe foto van die dag is uiteindelijk uitgegroeid tot een van de meest beklijvende beelden van die noodlottige 11 september 2001.

Foto: AFP

Falling Man

De foto werd gemaakt door foto-journalist Richard Drew van Associated Press. Het beeld, dat de naam ‘Falling Man’ kreeg, werd de dagen erna gepubliceerd in de kranten. Lang niet in alle kranten, want destijds werd de foto nog te pijnlijk, te confronterend, te choquerend bevonden. Er kwamen veel reacties op. Veel lezers vonden het moeilijk om naar de foto te kijken; de foto van een man die loodrecht naar beneden valt, hoofd omlaag, perfect langs de verticale lijnen van het gebouw. Alsof hij als een pijl naar beneden schiet, zonder angst de dood tegemoet. Zijn armen langs zijn zij, hij lijkt zorgeloos.

De foto werd uit de archieven geschrapt en werd amper nog gepubliceerd, tot hij weer gebruikt werd in een artikel van Esquire in 2003. Intussen is het een van de meest bekeken foto’s van iemand die aan het sterven is.

De man zat net als honderden anderen gevangen in de Twin Towers in New York waar intussen een verwoestende brand was uitgebroken. In de straten rondom de torens en op televisie konden honderden mensen zien hoe de mensen in de WTC-torens geen weg meer uit konden, helemaal gevangen zaten, en geen andere uitweg meer zagen dan uit de ramen te springen, tientallen, soms honderden meters naar beneden.

Pijnsnel naar beneden

De Falling Man deed dit op om 9 uur, 41 minuten en 15 seconden plaatselijke tijd, zo blijkt uit de gegevens van de foto die toen genomen werd. Op de foto staat hij stil, maar in werkelijkheid viel hij pijlsnel naar beneden en viel hij net als anderen; chaotisch, draaiend, hevig met de armen en benen bewegend. Met een snelheid van bijna 250 kilometer per uur zou hij een paar seconden na de foto tegen de grond smakken. Geen mens die dat overleeft.

De man was alleszins niet alleen: geschat wordt dat die dag ongeveer 200 mensen uit de brandende torens in New York sprongen, langs alle vier zijden van de gebouwen, van op alle verdiepingen. Eerst door de ramen die door de impact van het vliegtuig en de branden kapot gingen, daarna begonnen ze zelf ramen kapot te slaan. Ze sprongen om aan de rook te ontsnappen, ze sprongen om aan het vuur te ontsnappen, ze sprongen om niet onder de instortende plafonds en vloeren terecht te komen. Ze sprongen om nog één keer te kunnen ademen voor ze zouden sterven.

De sprong duurde gemiddeld 10 seconden. Sommigen probeerden tevergeefs met gordijnen die ze vonden parachutes te maken. Een van de springers landde op de grond op een brandweerman, waarna ook die stierf.

Foto: AFP

Norberto Hernandez

Wie de Falling Man is, is nog altijd niet geweten. Vermoed wordt dat hij een medewerker was van het Windows of the World-restaurant, bovenaan de noordelijke toren van het WTC. Maar mogelijk werkte hij bij cateringbedrijf Forte Food.

Een van de namen waar hij het meest aan gelinkt wordt, is die van Norberto Hernandez. Journalist Peter Cheney trok met de foto “Falling Man” naar de familie van Norberto. De broer en zus van Norberto identificeerden beide de vallende man als Hernandez, maar een van de dochters van Norberto Hernandez ontkent dat. Ook de echtgenote van Norberto zegt dat de vallende man niet haar echtgenoot is. Sindsdien verdeelt de foto de familie. Een aantal familieleden weigert ook te geloven dat de man Hernandez zou zijn omwille van religieuze redenen, ook al werd geen enkel slachtoffer van 11 september geclassificeerd als gestorven door zelfmoord, ook niet de mensen die sprongen.

Op een andere foto die van de Falling Man gemaakt is, is te zien hoe de man een oranje onderhemdje aan heeft. En dat linkt de foto aan Jonathan Briley.

Hij werkte net als Hernandez bij Windows of the World. Collega’s van Briley geloven dat de vallende man Jonathan is. Dat zegt ook zijn zus: haar broer zou namelijk astma gehad hebben, en de verstikkende rook zou hem tot springen gedwongen hebben. Bovendien droeg hij zo vaak een oranje onderhemdje dat zijn broer Timothy hem er vaak mee plaagde.

Maar echte bewijzen voor wie de man op de iconische foto is, zijn er niet. Intussen groeide de foto van de vallende man wel uit tot een onbekend graf voor al de slachtoffers van 11 september, bijna 3.000 doden en duizenden gewonden. De Falling Man werd zo het graf van de Onbekende Soldaat van een oorlog die nog niet ten einde is.

- Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be -

Foto: Photo News

Foto: AFP