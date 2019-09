De vergeten scheepsramp: hoe dit schip een massagraf werd voor meer dan 5.000 mensen

1.517 mensen stierven er toen de Titanic op 15 april 1912 zonk na een botsing met een gigantische ijsblok in het water. Het wordt nog steeds gezien als een van de grootste scheepsrampen uit de geschiedenis. Maar zo’n 30 jaar later, of vandaag exact 75 jaar geleden, vonden bijna 5.600 mensen de dood in het water toen de Junyo Maru zonk.