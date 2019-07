De man die 88 jaar geleden de geschiedenis had kunnen veranderen (maar niet snel genoeg reed)

88 jaar geleden had een jongeman van 18 jaar het lot van de wereld in handen. Met zijn nieuwe wagen reed hij toen namelijk een veertiger met een smalle snor aan. Het bleek om Adolf Hitler te gaan. Maar Hitler overleefde de aanrijding. 20 jaar geleden, op 10 juli 1999, overleed John Scott-Ellis, de man die de geschiedenis had kunnen veranderen.

- Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd op 24 november 2016 -

De 18-jarige John Scott-Ellis wilde Duits leren. En waar kon hij dat het best doen dan in Duitsland zelf? In 1931 besloot hij dus naar Munchen te verhuizen. Hij kwam er terecht bij een gastgezin, de familie Pappenheim.

De jongeman was nog geen week in de stad toen hij besloot een auto te kopen. Hij ging voor een kleine rode Fiat. Samen met de 60-jarige vader des huizes van de familie Pappenheim trok Scott met zijn nieuwe Fiat de stad in, om Munchen te verkennen.

John Scott-Ellis

Maar dat liep al snel fout. John reed in de Ludwigstrasse. Toen hij de Briennerstrasse wilde indraaien, reed hij een voetganger aan die niet eerst naar links had gekeken voor hij de straat overstak. “De man ging het voetpad af en liep bijna recht op mijn wagen af”, vertelde Scott-Ellis jaren nadien over het ongeval. “Ik was niet snel aan het rijden, maar raakte de voetganger toch. Ik herinner me een plotse botsing. De voetganger, een veertiger met een smalle snor, zakte door één knie in elkaar.”

“Zou de man dood zijn?”

Het angstzweet brak bij John uit. Net een nieuwe auto, voor het eerst achter het stuur, voor het eerst in een nieuwe stad, en al meteen een ongeval. “Zou de man dood zijn, zou de man ernstig gewond zijn?”, dacht John.

Al snel krabbelde de man die hij net had aangereden weer recht, waarna die het stof van zijn kleren klopte. John opende het raampje van zijn wagen. Aangezien hij zelf nog geen Duits kon, voerde zijn zestigjarige metgezel het woord. John excuseerde zich. De twee schudden elkaar de hand en vervolgden elk weer hun eigen weg.

Adolf Hitler Foto: akg-images/ullstein bild/ImageGlobe

De motor van de Fiat werd weer gestart, Pappenheim vroeg Scott-Ellis of hij de man die hij net had aangereden niet kende. “Neen, natuurlijk ken ik hem niet, wie is hij”, reageerde Ellis. “Wel, dat is een politicus van een nieuwe partij. Hij praat veel. Zijn naam is Adolf Hitler.” Hitler had op dat moment intussen al 50.000 exemplaren van zijn ‘Mein Kampf’ verkocht. De partij van Hitler, de Nationalsozialistische Deutsche Arbeterpartei, was de tweede grootste politieke partij in Duitsland. Ze waren net verhuisd naar nieuwe kantoren in de Briennerstrasse.

“Vond hem sympathiek”

Drie jaar later, in 1934, zit Adolf Hitler in het Residenztheater. Hij wacht tot de opera die die avond gepland staat, begint. Op dat moment is hij al Duits Kanselier. Ook in de zaal, een paar plaatsen verder dan Adolf Hitler: John Scott-Ellis. “Is dat niet dezelfde man die ik een paar jaar geleden heb aangereden?”, dacht hij. De Brit naderde Hitler, waarna de lijfwachten van Hitler meteen in actie schoten. Maar al snel kan hij Hitler toch aanspreken. Of hij zich het ongeval van 3 jaar eerder in de Briennerstrasse nog herinnert. Tot grote verbazing van Scott-Ellis was dat ook het geval. “Ik vond hem toen zelfs redelijk sympathiek overkomen.” Een paar seconden later begon het concert te spelen. De twee hebben elkaar daarna nooit meer ontmoet.

Scott-Ellis heeft de decennia daarna nog vaak aan die ene dag in 1931 teruggedacht, aan dat ene ongeval. “Als ik iets sneller had gereden, dan was er misschien één leven verloren gegaan, dat van Hitler, maar dan zou dat van miljoenen anderen mogelijk gered zijn geweest. Voor een aantal seconden had ik de geschiedenis van Europa in mijn klamme handen. Hitler was uiteindelijk gewoon een beetje door elkaar geschud, maar als ik hem bij het ongeval had gedood, dan zou dat de geschiedenis van de wereld veranderd hebben.”

Holocaust

Hitler was een van de meest wrede dictators van de recente geschiedenis. Hij besloot in 1941 dat “het Europese Jodendom moest vernietigd worden”. Via systematische Jodenvervolging joeg hij miljoenen joden de dood in in vernietigingskampen. Ook duizenden anderen, zoals zigeuners, andersvaliden en homoseksuelen, werden tijdens die genocide vermoord.