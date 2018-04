Een huwelijk met een miss en een fooi van 100.000 dollar. Het levensverhaal van Johan Stollz moet u gelezen hebben om het te geloven

Hij hokte anderhalf jaar samen met een chimpansee genaamd Suzy, stapte met Miss Zwitserland in het huwelijksbootje, kreeg verkeerdelijk een wit laken over zijn hoofd na een zwaar auto-ongeluk, stak honderdduizend dollar fooi van Hollywoodacteur Richard Burton op zak en kriebelde op de trein een wereldhit op papier. Onze man zocht in november 2016 pianist Johan Stollz (82), dinsdag gestorven, in Oostakker op naar aanleiding van zijn opgemerkte passage in 'The Show Must Go On'. U kan het interview hier nog eens herlezen.