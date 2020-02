Het uitzonderlijke verhaal van de oorlogsheld die weigerde mensen te doden

In de nacht van zondag op maandag (Belgische tijd) worden in Hollywood de Oscars uitgereikt. Drie jaar geleden was de film Hacksaw Ridge een aantal keer genomineerd. Volgens filmcritici een bijzonder goede film. Maar het verhaal áchter de film is nog meer bijzonder. Hacksaw Ridge is namelijk gebaseerd op waargebeurde feiten, gebaseerd op een heldhaftige soldaat die vandaag exact 101 jaar geleden geboren werd.

De film vertelt het verhaal van Desmond Doss. 14 jaar geleden stierf de Amerikaan. Dat hij nog zolang leefde, is al een klein wonder. Hij riskeerde tientallen keren zijn leven voor zijn kameraden ...