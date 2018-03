Waarom het net vandaag Internationale Vrouwendag is

8 maart. De dag waarop we internationaal alle vrouwen in de schijnwerpers zetten. In verschillende delen van de wereld verwennen, erkennen en bedanken we op die dag de dames in ons leven. Maar hoe komt dat eigenlijk? Waarom vieren we vandaag Internationale Vrouwendag?

Op 8 maart 1908 was het de allereerste keer dat vrouwen officieel staakten. Dat deden ze in New York omdat hun arbeidsomstandigheden in de textiel- en kledingindustrie schrijnend waren. Ze wilden een werkdag van maximum acht uren, het recht om te stemmen, een betere werkomgeving en meer veiligheid op de werkvloer. Meer dan honderd vrouwen legden die dag het werk neer.

Vrouwen aan het werk in de textielindustrie in New York in 1908. Foto: Creative Commons

Die daad was één van de eerste duidelijke stappen in de strijd voor vrouwenemancipatie en tegen vrouwendiscriminatie. De datum van hun allereerste staking kreeg ook een symbolische betekenis, toen de Duitse Clara Zetkin drie jaar later in Kopenhagen de datum tot Internationale Vrouwendag liet uitroepen.

In België hebben ze nog een andere datum, die ze hebben gebruiken als Vrouwendag, namelijk 11 november. Aangezien op die dag ook al het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt herdacht, zijn er heel wat mensen een grotere voorstander van 8 maart. In 2003 diende senator Fatma Pehlivan (SP-A) zelfs een voorstel in om die Internationale Vrouwendag ook als nationale feestdag te erkennen. Aan die vraag is voorlopig nog geen gehoor geven.