Verkocht als slavin, een familiedrama of een auto-ongeval? 13 jaar theorieën over de zaak Maddie McCann

Dit billboard stond in mei 2007 op een strand in Lagos, Portugal. Op die manier hoopte de politie informatie in te winnen over het lot van het meisje. Foto: REUTERS

13 jaar. Zo lang is Madeleine McCann al spoorloos. De verdwijningszaak van het Britse peutertje staat in het collectieve geheugen gegrift. Nu lijkt er dan eindelijk een concrete doorbraak te zijn. In al die jaren hebben er echter tal van (wilde) theorieën de ronde gedaan om een antwoord te formuleren op de vraag wat er met het meisje is gebeurd. Een overzicht

3 mei 2007. De Britse Madeleine McCann slaapt samen met haar 1-jarige broer Sean en zijn tweelingzus Amelie in een vakantiehuisje in Portugal. Hun ouders, Kate en Gerry McCann uit Rothley, besluiten om er eentje te gaan drinken met enkele vrienden in de tapas bar ‘Tapas Seven’ van de ‘Ocean Club’ in Praia da Luz. Dat kon geen kwaad, dachten ze, want vanuit het terrasje konden ze de deur van hun appartementje, flat 5A, nog in de gaten houden.

Op dit vakantiedomein in Praia da Luz werd Maddie voor het laatst gezien. Foto: REUTERS

De familie McCann was op vakantie in de ‘Ocean Club’ in Praia da Luz. Kate en Gerry McCann sliepen in een vakantiehuisje samen met hun tweeling Sean en Amalie, maar ook met hun dochtertje Maddie. Die laatste zou niet meer mee naar huis terugkeren. Foto: ISOPIX

Wanneer Kate en Gerry McCann om tien uur ’s avonds terugkeren van het avondje uit in de lokale tapas bar staat de deur van de patio open. Wanneer ze gaan kijken hoe het is met hun slapende kindjes, kunnen ze hun driejarig dochtertje plots nergens meer vinden. Het koppel slaat, naar eigen zeggen, meteen alarm.

De lokale politiediensten zetten een grootschalig onderzoek op poten. Maar van het kleine meisje ontbreekt elk spoor. Heel wat Portugese en Britse detectives gooien zich op de mysterieuze verdwijningszaak, zonder resultaat. Ook de internationale media volgt de ontwikkelingen op de voet. Al zijn er geen bewijzen dat het meisje nog leeft of niet, toch zoeken onderzoekers tot op de dag van vandaag nog steeds voort naar aanwijzingen over de mysterieuze verdwijning van Madeleine McCann.

“Ons kleine meisje is ontvoerd”

“De rolluiken waren geforceerd en het raam stond open.” Dat beweerden Kate en Gerry McCann lange tijd. “Ons kleine meisje is ontvoerd.” Hun nanny herinnert zich nog hoe de twee in blinde paniek zochten naar hun kleintje. De ouders van de peuter waren er zo van overtuigd dat iemand hun kind tegen haar wil had meegegrist dat ze alles in het werk stelden om zo veel mogelijk media-aandacht naar de zaak te trekken.

Maar de rolluiken waren helemaal niet kapot, zo liet de politie later weten. En de vingerafdrukken op het raam? Die waren alleen maar van Maddies moeder, Kate McCann.

De slaapkamer waarin Maddie die nacht sliep en de rolluiken van haar kamer. Foto: ISOPIX

Ook de vrienden, waarmee de McCanns in de tapas bar zaten, ondersteunden de theorie van de ontvoering. Zo beweerde Jane Tanner dat ze om 21.10 uur een onbekende man had zien lopen met een kindje in zijn armen in de richting van het stand. Het peutertje met een roze pyjama aan en lange blonde haren had blote voetjes. De tenen van het kindje kon ze zien, de peuter was duidelijk haastig meegenomen. De armpjes van het kind waren om de hals van de man gewikkeld.

Die getuigenis was jarenlang cruciaal voor het onderzoek; dat was de reden waarom de agenten de verdwijningszaak behandelden als een ontvoeringszaak. Tot in 2013. Toen besefte de politie dat er in de buurt van het appartementencomplex een crèche lag. En dat zorgde voor een heel nieuwe redenering: de man zou een vader geweest zijn die zijn kindje kwam ophalen en mee naar huis had gebracht, zo vertelde rechercheur Andy Redwood in een Crimewatch-reconstructie van BBC.

Maddie voor ze vermist werd. Foto: ASSOCIATED PRESS

Wie die ontvoerder is, daar hadden de politiediensten geen idee van. Door de jaren heen stond er maar één concrete “ontvoerder” op hun verdachtenlijstje: Euclides Monteiro, een veroordeelde inbreker, die destijds in de Ocean Club werkte. Volgens Portugese onderzoekers zou hij zich mogelijk hebben laten omkopen om het meisje mee te nemen. Een interessante piste, maar één die moeilijk bevestigd kan worden: Monteiro stierf in 2009 in een ongeval met een tractor. Officieel gezien is hij nooit geschrapt van de lijst van verdachten.

Dagen, weken, maanden, jaren zijn ze al intensief op zoek naar hun kind. In 2013 lieten ze nog een foto van Maddie digitaal verouderen, zodat je kan zien hoe het meisje er nu zou uitzien als ze nog leefde.

Zo zou Maddie er wat ouder uitzien. Foto: Photo News

Overleden in het appartement

Zo zag Maddie eruit als peutertje, voordat ze vermist raakte. Het kleine meisje uit het Verenigd Koninkrijk was nog maar drie jaar toen ze ’s avonds uit een vakantiehuisje in Portugal verdween. Foto: REUTERS

Waarom stond de patio door open, wie had dat gedaan? Was dat een afleidingsmanoeuvre? Zou een ontvoerder ongezien in het drukke vakantieresort, praktisch voor de ogen van Maddies ouders kunnen binnen- en buitenglippen? Waarom leggen haar ouders tegenstrijdige verklaringen af? En waarom roken de politiehonden een lijkgeur in de slaapkamer van Maddie en op haar lievelingsknuffel? Hoe kan het ook dat in de huurauto die de familie 25 dagen na de verdwijning huurde DNA-sporen van Madeleine te vinden waren?

Twee onafhankelijke criminele profilers zijn ervan overtuigd dat het meisje haar einde kende in het vakantiehuisje zelf, omringd door haar familie. “Maddie McCann is dood”, zo schreef de Amerikaanse gerenommeerde onderzoekster Pat Brown in 2011 over de verdwijningszaak in haar boek. “Er is geen enkel bewijs dat ze ontvoerd is.”

Ook de Portugese experte Moita Flores is het met haar eens: “Ik twijfel er niet aan dat Maddie gestorven is in het vakantiehuisje. Het is fysiek onmogelijk voor een volwassen persoon om met een peutertje door het raam te kruipen en ongezien weg te raken. Ontvoering is uitgesloten”, aldus Flores tegen de Portugese media.

Hun bedenkingen blijven theorieën, geen enkele expert heeft een bijkomend fysiek bewijs kunnen leveren dat Maddie gestorven is in het appartement.

Er is ook geen lichaam gevonden op verschillende plekken waar een lijk zou kunnen verdoezeld worden in de buurt van het vakantieoord. Ook bij een zoektocht in een nabijgelegen drinkwaterreservoir, na een tip van de klusjesman, vonden ze de stoffelijke resten van Maddie niet terug. Daarnaast werd ook de woning van Robert Murat, een bewoner in hetzelfde vakantiecentrum, onder de loep genomen, omdat hij mogelijks bij het meisje was geweest en haar vermoord had kunnen hebben. Maar ook daar liep elk spoor dood.

Zowel de Britse als de Portugese politie onderzocht heel Praia da Luz om te kijken of ze het meisje konden vinden. Foto: ISOPIX

Familiedrama

Maar wat als het meisje inderdaad het vakantiehuisje nooit levend heeft verlaten? Die vraag zorgde ervoor dat er door de jaren heen met haviksogen gekeken naar Kate en Gerry McCann werd gekeken. Vooral toen onderzoekers begonnen te opperen dat het meisje in het appartementje zelf overleden zou moeten zijn, wezen verschillende mensen met een beschuldigende vinger naar haar ouders.

Op zondag 30 april 2017 gaven de ouders van Maddie McCann nog een interview over de stand van zaken in het onderzoek. Foto: Photo News

In september 2007, ongeveer een half jaar na de ontvoering, dacht de Portugese politie dan ook te weten wat er met het driejarig meisje is gebeurd. Het waren Maddies ouders, Kate en Gerry, die de noemer ‘arguidos’ krijgen; ze waren de hoofdverdachten in de verdwijningszaak. Volgens Gonçalo Amaral, de coördinator van het Portugese onderzoek, zouden ze het meisje zelf hebben doen verdwijnen. Om een ongeluk, verwaarlozing, misbruik of eventueel zelfs een moord in de doofpot te stoppen.

De volgende zomer pleiten de onderzoekers het Britse koppel echter vrij. “We hebben alles onderzocht, elke piste is overwogen. Maar we moeten hen laten gaan”, klonk het destijds in een formeel bericht van het Portugees gerechtshof. Maar de rechters waren niet per se overtuigd van hun onschuld: “Het is niet omdat je niet langer onder verdenking staat dat jullie niet schuldig zijn”, zei het gerechtshof. “We sluiten de zaak enkel omdat er geen bewijzen zijn.” In 2008 werd de verdwijning geklasseerd voor het Portugese gerecht, amper een jaar nadat Maddie niet meer in haar bedje lag te slapen.

Mensenhandel: verkocht als slavin

Ook de Britse politie besloot actief op zoek te gaan naar Madeleine McCann. Zij hielden een onderzoek, parallel aan dat van Portugal, onder de titel ‘Operation Grange’. Maar daar kwamen heel wat verontwaardigde reacties op toen bleek dat er in zes jaar tijd al meer dan 15 miljoen euro aan was gegeven. Foto: AFP

Sindsdien hebben Maddies ouders hun zoektocht nooit gestaakt. Ze zochten hulp bij de huidige eerste minister van het Verenigde Koninkrijk, Theresa May, die in 2011 een eigen onderzoeksteam liet opstellen in de Scotland Yard opstartte. Onder de noemer ‘Operation Grange’ boog een team van meer dan 29 detectives zich over de zaak, op zoek naar Maddie, los van de Portugese politie.

Het kostenplaatje voor die onderneming was enorm: de Britse overheid pompte in het totaal al meer dan 15 miljoen euro in het onderzoek naar de mysterieuze verdwijningszaak. In oktober 2015 volgde het onvermijdelijke: de subsidies voor ‘Operation Grange’ werden teruggeschroefd, waardoor nog maar vier mensen de verdwijning onderzochten.

Maar in december 2016 kreeg het team plots opnieuw sponsoring om een laatste piste te onderzoeken: mensenhandel. Verschillende bendes uit Mauritanië smokkelen immers kinderen mee om op een ferry langs Marokko naar West-Afrika te reizen, aldus ex-politieman Colin Sutton. Daar verkopen ze de jonge meisjes dan als slaven aan rijke families in het Midden-Oosten.

Voor die straffe theorie heeft detective Colin Sutton naar eigen zeggen heel goede bewijzen: “Een koppel toeristen, Mari Olli en Ray Pollard, heeft in het Marokkaanse Marrakech een jong meisje gezien, die “als twee druppels water” op Maddie leek. Volgens het koppel zou het meisje gevraagd hebben ‘of ze snel haar mama zou mogen zien’ en er heel droevig en vermoeid hebben uitgezien. In dezelfde week zagen nog twee andere toeristen, onafhankelijk van elkaar, hetzelfde meisje opduiken in dezelfde buurt”, vertelt Sutton aan The Mirror.

“De locatie waar het meisje gespot zou zijn, ligt midden op een bekende mensenhandelsroute. Als je een driejarig kind naar Afrika wil brengen, dan is dat de logische route. De infrastructuur en de contacten zijn er al. Je moet het kind enkel nog maar meenemen”, aldus de detective. Het zou amper vijf uur duren om het meisje vanuit haar vakantiehuisje in Praia da Luz naar het noorden van Afrika te krijgen via een ferry, die amper grenscontroles uitvoert.

Gedurende de jaren is Maddie echter al op verschillende plaatsen “gezien” door lokale inwoners of toeristen. In het totaal kreeg de politie meer dan 8.685 meldingen vanuit 110 landen van Bosnië-Herzegovina tot Brazilië. Van geen enkel bericht kon de politie later bewijzen dat het wel degelijk om het vermiste meisje gaat.

Op deze grafiek staat te lezen op welke plaatsen en hoe frequent mensen dachten dat ze Maddie McCann hadden gezien. Foto: Scotland Yard Police

Misbruik van Maddie: kinderpornobende of vervangingsmiddel

Maar niet alleen mensenhandel is een theorie die rechercheurs verdedigen. Volgens ex-detective Dave Edgar is het meisje in de handen gevallen van een bende die kickt op seks met kinderen. Hij onderzocht drie jaar lang haar zaak en oppert dat het meisje nog zou kunnen leven. “Ik wil steeds opnieuw komen helpen zoeken, als haar ouders het zouden vragen”, zei hij tegen de Britse krant de Mirror.

Maar volgens andere rechercheurs zou het ook zeker kunnen dat de ontvoerders iets anders wilden van Maddie. Detective Collin Sutton, die zich enkele jaren in de zaak verdiepte, laat aan verschillende media zijn visie weten: “Het meest waarschijnlijke en geloofwaardige scenario is dat Maddie bewust is ontvoerd door een rouwend koppel, die op die manier de dood van hun eigen kind wilden compenseren. Dan leeft ze nog. Maar weet ze alleen niet wie ze is.”

Een andere voormalige onderzoeksjournalist Danny Collins denkt aan iets gelijkaardigs, maar gelooft dat het kindje vrijwillig buiten wandelde. Daar zou ze dan opgemerkt zijn door voorbijgangers met kwade bedoelingen of een kinderwens. Mogelijk zou ze ook zijn meegenomen door zigeuners, aldus Collins.

Is de mysterieuze verdwijningszaak eigenlijk een auto-ongeval?

Op het strand van Praia da Luz stond in 2007 een billboard met de foto van Maddie op. Maar dat mocht niet baten. 10 jaar later is men nog op zoek. Foto: REUTERS

Maar niet alle rechercheurs zijn ervan overtuigd dat het leven van Maddie zo’n straf einde kende. Een onderzoeksjournalist en ex-politieman Mark Williams-Thomas oppert nog een andere mogelijke afloop van Maddies korte leven: auto-ongeluk. Op 21 februari 2017 deed hij tijdens een talkshow ‘This Morning’ op ITV zijn theorie uit de doeken.

“Ik denk dat Maddie wakker was geworden en op zoek wou naar haar ouders. Volgens mij wist ze dat Kate en Gerry in de nabijgelegen tapas bar waren. Als je daar wil geraken, dan moet je eerst buiten het vakantiedomein wandelen en dan oversteken over een openbare weg”, aldus Williams-Thomas. “De deur naar de patio stond open. Het kan goed zijn dat ze naar buiten wandelde. Mogelijks is ze geschept door een dronken chauffeur die haar lichaam nadien verstopte.”

Dit artikel verscheen oorpspronkelijk op 3 mei 2017 op Nieuwsblad.be