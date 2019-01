"Het zou aangenaam zijn, mocht ik herinnerd worden als iemand die zijn best heeft gedaan"

Angst voor de dood, die had hij niet. "Al zou ik het wel spijtig vinden." Twee jaar geleden, net voor zijn 83ste verjaardag, praatte Etienne Vermeersch met onze reporter Frank Poosen openhartig over zijn leven en de dood. "Mijn testament ligt er al lang en de papieren voor euthanasie ook." Maar aan overlijden dacht Vermeesch nog niet te veel. Want hij had het uitgerekend: hij zou 90 worden. We geven het laatste interview met de filosoof zoals het oorspronkelijk gepubliceerd werd.

Dinsdag verjaart Etienne Vermeersch. Hij wordt 83 en zal dat niet vieren, want hij vindt dat hij daar geen verdienste aan heeft. En dus zijn taart en champagne ongepast. Hij werkt liever buitengewoon ...