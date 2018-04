Bier en frieten. Daarvoor staat ons land bekend. En dus is het niet meer dan logisch dat we na de verkiezing van het Beste Café van Vlaanderen, nu op zoek gaan naar de Beste Frituur. Tien dagen lang kunt u zelf stemmen, daarna krijgen de vijf populairste frietkoten een professionele jury over de vloer, die de ultieme winnaar zal kiezen. Om je alvast wat honger te doen krijgen: het friet-abc, van anda­louse tot zigeunersaus.