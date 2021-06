De ramp die niemand zich nog herinnert: 65 jaar geleden stierven 35 Gentenaars een vreselijke dood

Gent -

Wat een ontspannen daguitstap door Frans-Vlaanderen moest worden, eindigde op 1 juni 1952 in een van de grootste verkeersdrama’s uit onze geschiedenis. Een bus met 50 Gentse toeristen, allemaal supporters van het toenmalige ‘La Gantoise’, nu KAA Gent, raakt in het Noord-Franse Grevelingen van de weg en kantelt in het water. De balans was zwaar: 35 mensen sterven een verdrinkingsdood na een vreselijke doodstrijd, amper 15 passagiers kunnen gered worden.