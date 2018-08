Huisarts klapt uit de biecht: “Een vrouw belde drie keer om te zeggen dat ze wel vijf winden per uur laat”

Van de familie Flodder met ratten en een dementerende oma, tot een barones in een kasteel met vier honden en een spiegel als enig gezelschap. De huisarts komt overal en kent u na jaren vanbinnen en vanbuiten. Soms tot vervelens toe. “Er komt hier een vrouw twee keer per week in de wachtkamer zitten. Uit pure eenzaamheid.”

“Welkom in de dokterspraktijk. Deze ochtend belde een vrouw al drie keer. Om te zeggen dat ze wel vijf winden per uur laat. Vijf winden. Ja, dan gaat het licht uit in je hoofd. Ik vroeg wat ze had ...