Waarom het geen toeval is dat Bruno Godeau afgelopen weekend een knullige owngoal scoorde

Bruno Godeau (Moeskroen) versloeg afgelopen weekend in de match tegen Zulte Waregem na 13 minuten met een knullige owngoal zijn eigen doelman. Geen toeval. Godeau is zeven jaar ­actief op het hoogste niveau en tekende al voor evenveel eigen doelpunten. Bij elke ploeg waar hij aan de slag was, versloeg hij zijn eigen keeper. Bij Moeskroen nu al voor de tweede keer.

Zulte Waregem (2012-14 en 2015-2016)

Bruno Godeau debuteert in eerste klasse bij Zulte Waregem. In het eerste seizoen wordt Essevee vicekampioen met de piepjonge Godeau regelmatig in de defensie. Jammer genoeg voor hem devieerde hij in de 3-2 thuiszege tegen Racing Genk een schot van Koulibaly ongelukkig in eigen doel. In exact dezelfde match in Play-off 1 overkwam hem nog eens hetzelfde: dit keer caprioleerde de bal via een ploegmaat tegen zijn been en zo in doel. Essevee mag de voorrondes van de Champions League in, waar het twee keer een optater krijgt van PSV. In de terugwedstrijd tackelt Godeau de doorgebroken Adam Maher, maar de bal hobbelt voorbij de verraste Sammy Bossut in het lege doel.

Westerlo (2014-2015)

Godeau wordt in het seizoen 2014-2015 door Zulte Waregem uitgeleend aan Westerlo. Daar scoort hij na een maand in loondienst van de Kemphanen in de 5-2 nederlaag bij KV Mechelen een knullige eigen goal: op een hoekschop is Godeau meer met de tegenstander dan met de bal bezig, en door een onorthodoxe deviatie trapt hij het leer pardoes in eigen doel.

KV Oostende (2016-2017)

Na een seizoen waarin hij nauwelijks minuten maakt, neemt KV Oostende Godeau begin 2016 over van Zulte Waregem. Twee maanden later scoort hij het enige doelpunt in de Play-off 1 match tussen KV Oostende en Club Brugge: met de aandringende Benoît Poulain in de rug trapt hij het leer ongelukkig tegen de eigen touwen.

Moeskroen (2017-...)

Sinds vorige zomer heeft Godeau een nieuwe werkgever: Moeskroen. En ja hoor, ook hier was het raak. Deze keer had de centrale verdediger amper drie minuten in zijn tweede competitiematch voor Les Hurlus nodig om zijn eigen doelman te verrassen. Na een misverstand met keeper Butez glijdt Godeau een ongevaarlijke voorzet van Fortuna onfortuinlijk in eigen doel. Afgelopen weekend verraste Godeau tegen Zulte Wargem voor een tweede keer Butez.