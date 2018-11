Cafébazen klappen uit de biecht: "Ze waren bezig op het toilet terwijl hun partners braaf in het café zaten"

Een goede cafébaas hoort, ziet en zwijgt. Niet simpel, want een goede cafébaas hoort en ziet heel veel. Van dronkaards die op wc-blokjes zuigen tot vrijende minnaars op het toilet. Een goede cafébaas drinkt ook niet. Niet simpel, want een goede cafébaas blijkt vaak wel te drinken. Maar een goede cafébaas ziet vooral de mens door de eenzaamheid. “Soms ga ik bij een oud vrouwtje zitten en vullen we samen een kruiswoordraadsel in.”