'Alpha 022', de undercoveragent die 'Het Monster van het Waasland' ontmaskerde: "Ik ging met hem naar eroticabeurzen"

“Claudy Pierret is de moordenaar van Sally Van Hecke.” Dat beweren de makers van het nieuwe VTM-programma ‘Cold Case’. Ze volgen daarmee de theorie van undercoveragent Alpha 022, de man die Pierret als seriemoordenaar ontmaskerde en in zijn in 2017 verschenen memoires hem ook beschuldigde van de moord op Van Hecke.