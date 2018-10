Het ultieme artikel voor zij die niet zijn opgegroeid met de Bende van Nijvel: 17 vragen en antwoorden over de meest spraakmakende zaak ooit

Meer dan een jaar geleden kwam het onderzoek naar de Bende van Nijvel plots in een stroomversnelling terecht. Een man beweerde dat zijn overleden broer, ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffksy, de Reus was. Wie was die bende ook al weer? Pleegden ze overvallen voor het geld of waren er andere motieven? Waren ze echt zo meedogenloos? En welke namen van verdachten circuleerden er in de loop der jaren?