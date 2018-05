De architect achter het succes van Napoli: hoe een bankier van Dries Mertens een wereldspits maakte

Dries Mertens speelde alweer een puik seizoen bij Napoli met 22 doelpunten en 12 assists in alle competities. De Rode Duivel speelt de pannen van het dak sinds hij door coach Maurizio Sarri in de spits werd geposteerd. Hoog tijd dus voor een portret van de Italiaanse tacticus, die woensdag aan de deur werd gezet bij Napoli en mogelijk naar Chelsea verhuist.

LEES OOK: Geen oogstrelend voetbal meer: Dries Mertens en Napoli nemen afscheid van geniale bankier

Het is 19 oktober 2016. Napoli krijgt in de groepsfase van de Champions League Besiktas over de vloer en Sarri zit met zijn handen in het weinige haar dat hij nog heeft. Nieuwe spits Arkadiusz Milik staat maanden aan de kant door een gescheurde kruisband en afwijken van zijn gepatenteerde 4-3-3 is uit den boze. De nu 58-jarige Italiaan krijgt dan een ingeving die carrière van een Rode Duivel drastisch zal veranderen. Hij zet Dries Mertens in de spits, met Lorenzo Insigne en José Callejon als flankspelers.

Napoli verliest dan wel met 2-3 van de Turkse topclub, Mertens toont zich met een goal en een assist. De rest is intussen geschiedenis. Sinds die woensdag tekende onze landgenoot voor 41 doelpunten en 14 assists in 52 wedstrijden. In zijn vorige 147 wedstrijden voor de Partenopei, vooral als invaller en linksbuiten, kwam hij tot 38 goals en 23 assists. Dat is wat men noemt: een wereld van verschil.

Mertens heeft veel aan zichzelf te danken. Hij paste zich wonderwel aan en maakte zich zijn nieuwe rol snel eigen. Maar veel krediet gaat ook naar zijn trainer. Napoli won slechts twee van zijn eerste acht wedstrijden met Mertens als spits en toch hield Sarri vast aan zijn ingenieus idee. Het pakte nadien wonderwel uit voor zijn club en Belgische sterspeler. Knap werk voor een voormalige bankier...

Mertens tijdens zijn eerste wedstrijd als spits, iets meer dan een jaar geleden tegen Besiktas. Foto: AFP

“Napoli onwaardig”

Er was in de zomer van 2015 maar weinig voetbaloptimisme in Napels. Enkel promovendus Carpi had nog minder abonnementen verkocht voor het aanstormende seizoen, dat de Partenopei moesten aanvatten met een nieuwe trainer. Rafael Benitez had de club namelijk na twee seizoenen en een teleurstellende vijfde plaats vaarwel gezegd.

Enter: Maurizio Sarri. “Wie?”, dachten velen Napolitanen en legende Diego Maradona toen ze het nieuws vernamen. “We gaan geen winnend Napoli zien”, zei de Argentijn, die de club zijn voorlopig enige twee titels bezorgde. “Ik had Benitez gehouden. Sarri is een goede vent maar hij is Napoli niet waard.”

Op zich geen onterechte opmerking op dat moment. Sarri schopte het als voetballer nooit verder dan de lokale Toscaanse amateurreeksen en had op dat moment slechts één seizoen aan het hoofd gestaan van een Serie A-club. De Italiaan met de bril had gedoodverfd degradatiekandidaat Empoli het voorbije seizoen naar een mooie vijftiende plaats geleid. Mét attractief voetbal, on-Italiaans voor een kleine club.

LEES OOK: De échte reden waarom Dries Mertens bij Napoli vergeleken wordt met Maradona zit in één mythische zin

Mister 33

Wat Maradona en vele critici echter niet zagen, had voorzitter Aurelio De Laurentiis wel gezien. Sarri was een echte football mind, een student van het edele balspel. En een man die zich opgewerkt had vanuit de laagste reeksen in het Italiaanse voetbal. Voor hij bij Empoli begon, had hij al zestien clubs versleten. Zijn eerste échte job als trainer bekwam hij in 2000. Bij AC Sansovino in de Serie Eccellenza, het zesde niveau in de laars van Europa. Toen hij nog aan de slag was als bankier en student-economie was.

Twee jaar later maakte hij de definitieve stap richting het voetbal. Maar enkel nadat hij een gok waagde op zijn eigen carrière. Hij zou namelijk stoppen als trainer als hij faalde om de titel te pakken met Sansovino. Gelukkig voor Sarri slaagde hij in zijn opzet, een man die al snel de bijnaam ‘Mister 33’ kreeg bij de kleine Italiaanse club. Omdat hij liefst 33 verschillende variaties van stilstaande fases had bedacht.

Sarri is er dan ook heilig van overtuigd dat je enkel met nauwgezette voorbereiding en diepgaande kennis een tegenstander kan verslaan. Zijn oog voor details en perfect uitgetekende trainingen leverden hem aanvankelijk snel promotie op. Eerst richting derdeklasser Sangiovannese, met wie hij meteen de titel won. Daarna naar tweedeklassers Pescara en Arezzo, waar hij de ontslagen Antonio Conte verving.

Sarri in gedachten verzonken. Foto: Photo News

“Een jockey hoeft niet geboren te zijn als paard”

Na Arezzo liep de carrière van Sarri even spaak. Ook al had hij met die club een gelijkspel afgedwongen tegen het grote Juventus, dat toen één jaar in de Serie B speelde. Hij hield het slechts één match vol bij Avellino, vijf bij Hellas Verona, achttien bij Perugia en tien bij Grosseto. Bij Alessandria hield hij het een (weinig succesvol) seizoen vol maar derdeklasser Sorrento zette Sarri halverwege het seizoen aan de deur. “Een jockey hoeft niet geboren te zijn als paard”, zei de legendarische Milan-coach Arrigo Sacchi bij zijn verrassende aanstelling in 1987. Die quote vat de carrière van Sarri nagenoeg perfect samen.

Want in de zomer van 2012 kwam Empoli op de proppen en drie jaar later ging het dus naar Napoli. Toen hij aangesteld werd bij de Partenopei bleef de Toscaan echter bescheiden. “Ik ben blij dat ik dit kan doen als job. Als ik volgend jaar opnieuw in de kelder van de Serie A of zelfs de Serie B moet starten, dan zou ik even gelukkig zijn. Ik hoop niet veel te veranderen. Zoals mijn trainingspak dragen tijdens de training en op de bank”, stelde Sarri, die lang de slechtst betaalde coach was in de Serie A. “Ben ik daar boos om? Laat me niet lachen. Ze betalen me om iets te doen dat ik anders gratis na mijn uren had gedaan”, was zijn typische reactie.

Sacchi ziet nu in dat hij misschien wel een opvolger heeft in Italië, als de onbekende man die het schopte tot een van de beste trainers in de wereld. “Als je Sarri’s team ziet spelen, weet je hoe ze trainen. Hij is een genie. Hij zorgt voor zijn spelers en die begrijpen hem”, aldus de kale Italiaan, die werd bijgestaan door een andere legende: Fabio Capello. “Elke 20 jaar is er een innovatie in het voetbal. Na Ajax was er Sacchi’s Milan en daarna Guardiola. Nu is er Sarri, die de voetbalwereld kan wakker schudden.”

Verdedigers Koulibaly en Albiol (achteraan) zijn cruciale pionnen in het plan van Napoli. Foto: AFP

Focus op...defensie

Mooie woorden waren er ook van Man City-trainer Pep Guardiola, die het Napoli van Sarri “een van de drie best voetballende teams in Europa” noemde voor hun clash in de Champions League. De Spanjaard herkende ook een stuk zijn eigen voetbal en noemde Napoli “gelijkaardig” aan de Citizens. Logisch want de Partenopei vallen op door hun hoge pressing, verticaal aanvalsspel én strakke organisatie. Een succesvol recept waar Guardiola en Barcelona goddelijk succesvol mee werden.

Napoli using deep possession to stretch opposition vertically and create gaps in defensive block. More effective than traditional methods. pic.twitter.com/ZCLJnHg2k1 — Nicó Morales (@Nico_OMorales) 12 mei 2017

Het is dan ook redelijk hilarisch dat Sarri eigenlijk altijd eerst naar zijn defensie kijkt, vooraleer hij aanvallend denkt. Zo introduceerde hij bij Empoli het gebruik van drones tijdens trainingen, om de beelden later met een arendsoog te bekijken. Sarri blijft een student, remember? Die innovatie leverde Empoli een solide defensieve machine op, dé sleutel tot succes volgens de Italiaan. Hij gelooft namelijk dat een verdediging beweegt als een samenhangend geheel, afhankelijk van de positie van de bal.

Sarrismo. This is how you play out from the back. Pretty brilliant. #NapoliBenevento pic.twitter.com/VnNRCNielf — Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) 18 september 2017

Een inzicht dat Sarri koste wat het kost wil overbrengen op zijn spelers. “Zelfs als ik slaap, droom ik over zijn trainingen en de bewegingen die hij van mij verwacht. Ik ben 32 en dat is me nog nooit gebeurd”, zei Napoli-verdediger Raul Albiol onlangs. Sarri kiest dan ook voor wat men noemt een “georganiseerde aanval”. Als de organisatie achterin wegvalt, wordt het moeilijk om wedstrijden te winnen.

De dodelijke aanval van Napoli: Calléjon (rechts), Mertens (centraal) en Insigne (links). Foto: AFP

De valse negen

Hoe je het ook draait of keert, uiteindelijk spreekt iedereen vooral over de dodelijk efficiënte aanval van Napoli, inclusief het oogstrelende voetbal. En dat is dus geen toeval. Net als Guardiola bij Barcelona en nu bij Manchester City focust Sarri op snelle passing en constante beweging. Kijk maar eens naar een wedstrijd van de leider in de Serie A en hou Mertens in de gaten. Hoe vaak hij komt terugzakken om de bal te voelen en te kaatsen.

Het is de manier van Sarri om offensieve ruimte te creëren want naast Mertens lokken ook Insigne en Calléjon altijd minstens één verdediger mee. Dat zorgt voor defensieve desorganisatie en zo krijgt Napoli kansen om uit te buiten. Enkel de beste defensies op deze planeet kunnen 90 minuten lang al die gaten dichtlopen en voorkomen dat ze een paar doelpunten incasseren.

Voor Mertens is een sleutelrol weggelegd in het systeem van Sarri, als valse negen. De diepe spits die dus heel vaak uitzakt. Zoals Lionel Messi dat lange tijd deed voor Guardiola bij Barça. Omdat Insigne, Calléjon en de Napolitaanse vleugelverdedigers het veld zo breed mogelijk houden, krijgt Mertens vaak vrij spel in het centrum. Tegen grotere en dus tragere verdedigers, die hij met zijn snelheid kan dribbelen. En als zijn ploegmaats dan ook nog eens gepast in de diepte lopen, heeft de Rode Duivel maar te kiezen: zelf scoren of een assist geven.

En zo legde Maurizio Sarri, een bankier uit Toscane, de basis voor het succes van wereldspits Dries Mertens. Waar hij volgend seizoen trainer zal zijn, is nog niet geweten. Chelsea wordt wel veel genoemd. Eden Hazard als valse negen? Het zou zo maar kunnen...