Hoe een feestelijke avond in 12 minuten tijd een van de dodelijkste branden ooit werd: “De slachtoffers leken wel levende fakkels”

We associëren de Amerikaanse stad Boston tegenwoordig met de aanslag tijdens de Boston Marathon, in 2013. Daar vielen toen 3 doden en meer dan 100 gewonden. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de stad. Maar een kleine 80 jaar eerder kleurden die bladzijden ook al eens gitzwart. 492 feestvierders lieten het leven toen er brand uitbrak in Cocoanut Grove, een razend populaire nachtclub (zelfs Hollywoodsterren kwamen er over de vloer). Vandaag, 28 november 2019, is het 77 jaar geleden dat de hel er losbrak. Het waren de 12 dodelijkste minuten die Boston ooit gekend heeft.