De vergeten Belg van Real Madrid: “Jammer dat jullie me nooit hebben gekend”

Nee, Thibaut Courtois is niet de eerste Belg die het tot de eerste ploeg van Real Madrid zal schoppen. Al zijn zijn voorgangers op één hand te tellen. Er is Fernand Goyvaerts, die ook voor Barcelona uitkwam. En natuurlijk ook de Spaanse Belg Juan Lozano. Maar die andere kent helemaal niemand. “Ik was een echte Belg en vind het jammer dat jullie me nooit hebben gekend."