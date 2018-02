Oost-Vlaamse skikampioen verkoopt handschoenen

Dries Van den Broecke (22) is een jonge skikampioen uit Lochristi die al heel wat internationale wedstrijden op zijn palmares schreef. Dries greep nét naast de selectie voor de Winterspelen in Pyeongchang, maar er komen nog wedstrijden genoeg dit voorjaar. Bovendien is Dries ook ondernemer, mét een zelfontworpen lijn skihandschoenen.

“Op mijn zesde deed ik al skicompetities, toen nog in de Gentse Blaarmeersen”, vertelt hij. “Mijn middelbare school deed ik op een skischool in Oostenrijk. Sindsdien woon en werk ik daar. Met een open universiteitsopleiding bedrijfsbeheer ben ik gestopt, omdat ik eigenlijk nog geen werkervaring had. Ik ben me dan gaan toeleggen op een eigen zaak, tussen alle skiwedstrijden op topniveau door. Ik heb een Handelsgewerbe gestart: mijn eenmanszaak onder de naam Stok, waar ik mijn zelf ontwikkelde skihandschoenen verkoop.”

“Een heel avontuur als 19-jarige. Als skiër wéét ik wat een goede handschoen is. Ik heb er enkele jaren over gedaan om een model te ontwerpen dat me zelf perfect bevalt. Met een paar duizend euro van mijn grootouders ben ik op zoek gegaan naar een productieatelier dat mijn ontwerp kon maken op een betaalbare manier, in kleine oplages en handmade. Dat vond ik in Pakistan. In China is dat minstens per duizenden exemplaren.”

Eigen lijn

Voorlopig heeft Dries geen webshop. “Het is moeilijk om online verkoop te outsourcen en ik ben nog steeds meestal in Oostenrijk. Als ik volgend jaar wat meer kan inkopen, kan ik aan mijn eigen online shop beginnen. Voorlopig vind je mijn reeksen wanten en handschoenenlabel Stok via Republik Skishop in Antwerpen – maar ik richt me vooral op het buitenland, ik verkoop het liefst rechtstreeks aan mensen, profs en amateurs.

