Grote onrust bij Brussels Airlines: luchtvaartmaatschappij vreest voor het einde

Lufthansa, het Duitse moederbedrijf van Brussels Airlines, zou de eigenheid van de Belgische dochter bij het grof vuil willen zetten. Dat zou het einde worden van de luchtvaart­maatschappij zoals we die vandaag kennen.

Op de raad van bestuur nu maandag zou de kop rollen van CEO Bernard Gustin. Maar ­gevreesd wordt dat ook de toekomst van de luchtvaartmaatschappij bezegeld wordt. Lufthansa zou klaarstaan om haar wil met harde hand op te leggen.

Eind 2016 nam Lufthansa Brussels Airlines, verrezen uit de as van Sabena, over. Toen klonk het dat de maatschappij haar ­eigenheid zou kunnen behouden. Eurowings, de lagekostendochter van Lufthansa, zou zelfs een voorbeeld nemen aan het model van Brussels Airlines.

De realiteit oogt vandaag ­anders. Na maanden van discussies werd duidelijk dat tussen Eurowings en Brussels Airlines weinig synergieën te realiseren zijn. Brussels Airlines vreest dat het volledig wordt geassimileerd door Eurowings. Daarbij zou zelfs de naam Brussels Airlines kunnen verdwijnen. En die mooie intenties uit 2016? “Daarmee hebben ze ons gesust”, zegt een bron dicht bij het dossier. “Nu willen ze gewoon onze vliegtuigen.”

CEO Gustin heeft zich steeds tegen zo’n assimilatie verzet. Hij werd niet gehoord. Uitentreuren zou hij geprobeerd hebben zijn plan op de raad van bestuur te presenteren, maar de Duitse CEO Carsten Spohr gaf hem nooit de kans. Spohr zou hem zelfs brutaal de mond hebben ­gesnoerd. “Je zou beter wat meer aan je cijfers denken in plaats van te fietsen in Afrika”, zou die hem hebben toegeworpen. Daarmee doelde hij op Gustins deelname aan Bike for Africa voor het ­goede doel.

Foto: Photo News

Ontgoocheld in Davignon

Het lot van Gustin lijkt met zijn verzet bezegeld. Op de agenda van de raad van bestuur zouden de Duitsers “verandering van management” en “beëindiging van overeenkomst” hebben ­geplaatst. Naar verluidt zou Gustin diep teleurgesteld zijn in ­covoorzitter Etienne Davignon, die hem ­onvoldoende zou hebben gesteund. Werknemers van Brussels Airlines startten intussen een internetpetitie waarin ze het opnemen voor hun CEO.

Als de Duitsers maandag ook hun beslissing over de toekomst van Brussels Airlines bekend­maken, en het het plan wordt waar zo voor wordt gevreesd, dan heeft dat grote gevolgen. Brussels Airlines wordt dan ­gedegradeerd tot een lagekostenmaatschappij die vooral in Europa actief is. Lange, intercontinentale vluchten zouden verdwijnen ten voordele van Lufthansa-hubs zoals Frankfurt.

Boem patat

Ook voor Brussels Airport zou de mogelijke negatieve impact groot zijn. Daarom zou ook topman Arnaud Feist zich met de zaak hebben bemoeid.

Maar alle protest en lobbywerk ten spijt kunnen de Duitsers doen wat ze willen. Op 1 januari verloren de Belgen in de raad van bestuur namelijk hun vetorecht, zoals werd bepaald bij de overname. Ze kunnen dus wel blaffen, maar niet bijten. “Eenmaal 1 januari is gepasseerd, is het boem patat”, klinkt het. “Je kunt je wel verzetten, maar wanneer Duitsers een beslissing hebben genomen, dan is het een panzer division die over je heen rijdt.”