Hinder op Brussels Airport: ICT-problemen bij Swissport opgelost

Het ICT-probleem bij afhandelaar Swissport dat zaterdag hinder veroorzaakt op Brussels Airport, is opgelost. Dat meldt de woordvoerster van de luchthaven, Florence Muls, net na de klok van vijf.

“We hebben net het bericht gekregen dat alles opgelost is. De situatie gaat opnieuw normaal worden”, klinkt het. “Gelukkig hebben we niet te veel hinder gehad.”

Swissport kampte met een ICT-probleem op internationaal niveau. Hierdoor waren een aantal vluchten vertraagd en waren er problemen bij het het afhalen van de bagage. Maar “het was geen grote issue”, aldus Muls. Swissport probeerde zo veel als mogelijk de bagage manueel af te handelen.

Swissport verduidelijkt dat het planningsysteem plat lag met de ICT-panne. Die systemen sturen de ploegen uit op het tarmac in functie van de reële aankomst- en vertrektijden. Die aansturing moest dus manueel gebeuren, met de vertrek- en aankomsttijden op papieren. Hierdoor verliep het geheel minder efficiënt, zeker op de piekmomenten, met de vertragingen tot gevolg, aldus een woordvoerder. De panne is achter de rug en de situatie is beter, maar tijdens de avondspits zal er nog hinder zijn omwille van de achterstand.

“We betreuren ten zeerste het ongemak voor onze luchtvaartmaatschappijen en hun reizigers”, voegt het bedrijf toe in een mededeling. Via Twitter deden reizigers hun beklag over het lange wachten op hun bagage, zo meldde VTM Nieuws eerder.

Swissport is een van de twee afhandelaars op Zaventem. Bij Aviapartner waren er geen problemen.