Twee topmannen moeten vertrekken bij Brussels Airlines

Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines moeten CEO Bernard Gustin en CFO Jan De Raeymaeker eind maart opstappen. Dat is bevestigd uit goede bron. “Hun vertrek was onvermijdelijk geworden”, klinkt het. Wie de nieuwe CEO wordt, is nog niet duidelijk. De grootste kanshebber lijkt commercieel directeur Christina Foerster. Op de zetel van de luchtvaartmaatschappij vindt momenteel een bijzondere ondernemingsraad plaats.

De kogel is door de kerk. Bernard Gustin en Jan De Raeymaeker moeten vertrekken als respectievelijk CEO en CFO van Brussels Airlines. Dat is vandaag meegedeeld aan de raad van bestuur van SN Airholding, de holding boven Brussels Airlines waarvan Lufthansa alle aandelen bezit. Momenteel vindt er een ondernemingsraad plaats waarop de vakbonden ingelicht worden.

Door de beslissing blijft er nog maar één lid van de oorspronkelijke driekoppige directie over: de Duitse Christina Foerster, die verantwoordelijk is voor het commercieel beleid. Wie de directie versterkt, is nog onduidelijk.

Het ontslag van de twee topmannen komt niet uit de lucht gevallen. Vorige week was al duidelijk dat de Duitsers ‘verandering van management’ en ‘beëindiging van overeenkomst’ op de agenda hadden gezet.

Spanningen

Er zijn al langer spanningen tussen Brussels Airlines en Lufthansa. Sinds eind 2016 bezit Lufthansa alle aandelen van Brussels Airlines. De Belgische luchtvaartmaatschappij werd onder Eurowings, de lagekostendochter van Lufthansa, ondergebracht. Maar het Belgische management heeft zich altijd verzet tegen een volledige integratie, omdat Brussels Airlines een hybride model heeft van lage kosten en langeafstandsvluchten.

Dat de Duitsers hun gang kunnen gaan, is een gevolg van afspraken die werden gemaakt bij de verkoop vorig jaar van de resterende aandelen die nog in Belgische handen waren. Tot eind 2017 hadden de vier Belgische bestuurders bij SN Airholding een vetorecht, maar dat is nu vervallen. De vijf vertegenwoordigers van Lufthansa kunnen dus met een meerderheid hun wil doordrukken.

“Geen goede cijfers”

Bij Lufthansa is er ongenoegen over de financiële resultaten van Brussels Airlines. Vorig jaar steeg het aantal passagiers met 17,2 procent tot een absoluut record van 9,1 miljoen. “En toch is Brussels Airlines de enige maatschappij binnen de groep die in het succesvolle jaar 2017 geen goede cijfers kan voorleggen”, citeert de Duitse krant Handelsblatt een bron binnen Lufthansa.

Over een eventuele strategiewijziging, waarbij Brussels Airlines zijn naam of vluchten zou moeten opgeven, zou nog niets beslist zijn. Bij Brussels Airlines werken momenteel 3.500 mensen. De vrees bestaat dat er banen zullen sneuvelen.