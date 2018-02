Beurzen gaan in het rood: zwaarste daling voor Dow Jones in jaren

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag zwaar in het rood gesloten. Daarmee kreeg de neergang van voor het weekend een vervolg. De Dow-Jonesindex sloot ver onder de grens van 25.000 punten en dook tussentijds zelfs onder de 24.000 punten, wat neerkwam op een verlies van 6 procent. De Dow sloot uiteindelijk 4,6 procent lager op 24.345,75 punten. Dat is de sterkste daling sinds augustus 2011. De Aziatische beurzen volgden.

De brede S&P 500 leverde 4,1 procent in tot 2648,94 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 3,8 procent kwijt tot 6967,53 punten. Vooral de vooruitzichten van hogere rentes drukten het sentiment.

Wells Fargo verloor dik 9 procent aan beurswaarde. De bank maakte bekend dat de boetes voor gesjoemel met rekeningen van klanten de winst met miljoenen zullen drukken. Het omvangrijke fraudeschandaal houdt de gemoederen bij de bank al lang bezig. Van de Federal Reserve mag Wells Fargo, tot het moment dat het de zaken weer op orde heeft, de balans niet verder laten groeien.

Nog een opvallende daler was technologiereus Apple, die 2,5 procent verloor ondanks een adviesverhoging. Ook een positief bericht over de muziektak van Apple haalde uiteindelijk niets uit. Volgens The Wall Street Journal staat Apple Music op het punt Spotify in te halen als grootste muziekstreamingdienst.

De euro was 1,2388 dollar waard, tegen 1,2407 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 2,5 procent tot 63,81 dollar.

Aziatische beurzen dalen mee

Ook de beurs van Tokio is dinsdag bij opening meer dan 4 procent gezakt.

In de eerste minuten van de handel daalde de Nikkei-index van 225 sterwaarden tot 4,41 procent (-999,83 punten), om uit te komen op 21.682,25 punten. De bredere Topix-index, van alle aandelen van de eerste tabelhelft, verloor 4,28 procent (-78,01 punten) om te eindigen op 1.745,73 punten.

De twee indexen hadden al meer dan 2 procent verloren maandag. Beleggers zijn zenuwachtig vanwege de verhoging van de rente in de VS. “De markt stelt de bezorgdheid vast over de inflatie en een mogelijke verslechtering van de Amerikaanse economie, terwijl de rentevoeten te snel zijn gestegen”, zei Toshihiko Matsuno, van SMBC Nikko Securities, aan financieel agentschap Bloomberg.

Ook de andere Aziatische beurzen kleurden rood dinsdagochtend. De Hang Seng-index van Hong Kong zakte 3,24 procent in de eerste 40 minuten van de handel. China’s CSI 300-index ging 1,47 procent achteruit. En in Australië zakte de S&P/ASX200 165,1 punten, of 2,74 procent, in het eerste uur handel.