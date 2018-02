De beurzen zijn in vrije val: wat is er aan de hand en wat zijn de gevolgen?

De Dow Jones, de Aziatische beurzen en ook de Bel20. Zowat alle beurzen wereldwijd openden dinsdag voor de tweede dag op rij met forse verliezen. Wat is er aan de hand? Is een nieuwe financiële crisis nabij? Moeten we nog snel al onze beleggingen van de hand doen? Beursexpert Pascal Paepen geeft meer uitleg.