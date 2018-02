Wereldwijde paniekgolf op beurzen treft ook cryptomunten: Bitcoin in vrije val

De wereldwijde paniekgolf treft ook de cryptomunten. De koers van Bitcoin blijft kelderen en duikt nu zelfs onder de zesduizend dollar.

Beleggers op aandelenbeurzen zijn niet de enige met een nieuwe slechte dag, ook in de wereld van cryptocurrency’s worden alweer grote verliezen geleden.

De koersen van de drie meest waardevolle cryptomunten verloren fors in de afgelopen 24 uur, volgens CoinMarketCap. Deze site houdt gewogen gemiddelden bij van cryptocurrency’s, op basis van de koersen van meerdere handelsplatformen

Onder 6000 dollar

Bitcoin verloor in de afgelopen 24 uur bijna 25 procent van zijn waarde en is inmiddels op sommige handelsplatformen onder de zesduizend dollar gezakt. En dat terwijl diezelfde virtuele munt vrijdag nog meer dan negenduizend dollar waard was en eind december piekte op bijna 20.000 dollar.

Maar ook de andere cryptomunten krijgen klappen. Ethereum verloor de voorbije 24 uur bijna 30 procent en de ripple ook rond de 25 procent.

Ineenstortend vertrouwen

Volgens waarnemers is de verkoopgolf het gevolg van het ineenstortend vertrouwen in de cryptomunten. Wereldwijd komt steeds meer regelgeving om de handel in cryptocurrency’s aan banden te leggen of zelfs helemaal te blokkeren, zoals in China. Daarnaast komen steeds meer berichten over fraude en oplichting rond cryptocurrency’s aan de oppervlakte.