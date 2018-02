David is amper 35 jaar, maar kocht al een buitenverblijf in Spanje. Hij is lang niet de enige

Waarschoot - De Belg koopt almaar vroeger een tweede verblijf in Spanje. Zo is een op de drie amper tussen de 30 en 40 jaar. Dat blijkt uit cijfers van immokantoor Hip Estates. Ook David, amper 35, heeft samen met zijn vriendin geïnvesteerd in een buitenverblijf in het zuiden van Spanje. “Daar krijg je drie keer zo veel voor je geld dan in België.”

“We speelden al langer met het idee om een slimme investering te doen voor onze oude dag. Ons spaargeld in België brengt toch weinig tot niets meer op. Mijn vriendin en ik dachten eerst nog een appartementje in ons land kopen, om nadien te verhuren. Maar met een beperkt budget heb je niet veel mogelijkheden op de Belgische vastgoedmarkt. Dankzij een bevriend koppel en mijn ouders zijn we op vastgoed in Spanje uitgekomen. Gezien de veel lagere kostprijs leken de mogelijkheden plots eindeloos”, zegt David Lootens (35), een opvoeder uit Waarschoot.

Na een korte verkenningstocht in de provincie Alicante, kocht het koppel in november 2017 uiteindelijk een appartement in Guardamar, een dorpje in het zuidoosten van Spanje, op enkele kilometers van de bekende badplaats Torrevieja. Kostprijs: 166.000 euro. “Na een eerste bezoek aan de streek was het onmiddellijk liefde op het eerste gezicht. Guardamar is helemaal niet toeristisch, maar vlakbij heb je wel enkele grote steden zoals Alicante, Murcia en Cartagena. Je kan er dus ontzettend veel ontdekken, een hele leuke mix”, zegt David.

Toch dachten David en zijn vriendin aanvankelijk dat een investering in een tweede verblijf een complexe onderneming ging zijn. “Maar de voorwaarden bij de bank bleken heel gunstig. We hebben beiden een extra lening afgesloten. Natuurlijk niet gemakkelijk, maar wel doenbaar.

Het nieuwbouwappartement, dat deze zomer wordt opgeleverd, telt onder meer twee slaapkamers, twee douches, twee terrassen, een gemeenschappelijk zwembad en een gemeenschappelijke sauna. “Een soortgelijk appartement aan de Belgische kust zou ons het drievoud gekost hebben”, vertelt David.

De Oost-Vlaming heeft geen termijn geplakt op de terugverdientijd van zijn investering. “Het is een investering voor de toekomst. We zien dus wel. Maar het feit dat we daar de eerstkomende jaren vaak naartoe zullen gaan, bespaart ons natuurlijk op heel wat andere overnachtingsplaatsen. Bovendien zijn we van plan om het appartement vanaf 2019 te verhuren. Dat zou ook al heel wat inkomsten moeten genereren. We hebben gemerkt dat de mond-tot-mondreclame bij onze vrienden serieus zijn werk aan het doen is”, lacht hij. “Iedereen wil zeker al eens langskomen.”

David en zijn vriendin zijn niet de enige Belgen die al op relatief jonge leeftijd investeren in een tweede verblijf in het Buitenland. Hip Estates, de grootste makelaar aan de Costa Blanca - de populairste regio bij de Belgen- rekende het uit: vorig jaar waren 32% van de kopers tussen de 30 en 40 jaar. “De jongere generaties staan anders in het leven. Alles draait rond beleving: sterrenrestaurants bezoeken, bijzondere gadgets aanschaffen en natuurlijk ook genieten in de zon. Spanje is daarvoor het perfecte land, want de prijzen liggen er nog altijd veertig procent lager dan de piek in 2007. Voor 125.000 euro heb je al een nieuw appartement met twee slaap- en twee badkamers”, vertelt Leen Vermeulen van Hip Estates.

Goedkope leningen

Ook al hebben veel kopers dat geld niet op hun spaarboekje staan, toch krijgen ze dankzij goedkope leningen veel meer slagkracht. “In vergelijking met tien jaar geleden wordt bij de dertig- tot vijftigjarigen dubbel zo vaak geleend. De meesten hebben al een krediet voor hun eigendom in België en kunnen tegen mooie voorwaarden een heropname van het kapitaal bedingen”, zegt Vermeulen.

Naast de spectaculaire stijging van het aantal kredieten, valt ook op dat bijna iedereen die leent zijn tweede verblijf verhuurt. “In de zomer en ook nog eens in de kerst- of paasvakantie trekken de Belgische eigenaars een week naar hun tweede verblijf en de rest van het jaar brengen huurders er hun vakantie door.” De huurcijfers stegen vorig jaar met 20,9 %. In de toeristische streken was de toename nog spectaculairder. “Voor een flat met 2 slaap- en 2 badkamers betaalde je vier jaar geleden 450 euro per week in het hoogseizoen. Dit jaar was dat al 850 euro.”

Wie nog op zoek is naar een tweede verblijf om te verhuren, kan volgens Vermeulen het best kijken naar het zuiden van de Costa Blanca. “Daar is er een groot tekort aan hotels, dus daar boomt de verhuur. Het beste kies je voor een locatie vlak aan het strand, waar je zeker bent van hoge inkomsten tijdens de zomer, of op een van de golfdomeinen, waar het bijna het hele jaar druk is. Voor het overhandigen en terugbrengen van de sleutels kun je samenwerken met een van de vele Vlaamse keyholders (mensen die tegen een vergoeding sleutels afgeven aan huurders en de flat onderhouden, red.)”, besluit Vermeulen.

