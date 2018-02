Bo Van Spilbeeck-pruiken hype op Aalst carnaval

Aalst - Toen Bo Van Spilbeeck vorige week haar transformatie bekendmaakte, heeft ze er niet bij stilgestaan dat Aalst carnaval voor de deur stond. De Bo-pruik is een echte hype in de carnavalwinkels. En zondag wellicht ook in de stoet.

De halflange blonde pruiken zijn allemaal uitverkocht, zeggen carnavalwinkels. “Bo Van Spilbeeck is een echte hype. Na haar transformatie wil plots iedereen naar carnaval gaan als het evenbeeld van de tv-reporter”, zegt Mia Hofman van feestartikelen Liebaut op TV-Oost.

“We hadden er honderd besteld en ze waren in geen tijd de deur uit. We wachten nu op een nieuwe levering.” Of Bo Van Spilbeeck er zelf kan om lachen, betwijfelt ze. Maar op Aalst carnaval wordt met alles en iedereen de draak gestoken. Zeker met actuele thema’s. Er is maar één ding taboe: de Bende van Nijvel.