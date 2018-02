Eerst Sofie met hamer gedood, dan terug carnavalsstoet in. Een verhaal van “vijf minuten van complete zinsverbijstering”

Eigenlijk kan Fabrice Amant (43), vakbondsafgevaardigde bij IKEA, niet tegen bloed. Toch zijn er in februari 2015 die “vijf minuten van complete zinsverbijstering” als hij op Aalst Carnaval zijn vrouw Sofie D’Hondt (38) met een hamer elf klappen verkoopt. Nadien gaat de eeuwige controlefreak terug de massa in, om tussen de dronken carnavalisten de schijn op te houden. Tot speurders een “ambetant” DNA-spoor vinden op het moordwapen.

Bijzonder unheimlich. Zo omschrijven aanwezigen de sfeer in de Sint-Baafskerk in Mere. Het is 26 februari 2015 en honderden mensen hebben net afscheid genomen van Sofie D’Hondt (38). De gebruikelijke ...