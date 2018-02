Man ziet hoe zijn twee auto's stuk gaan na tankbeurt: “Er kwam water uit in plaats van benzine”

Hoboken - “Alles begon op maandag 22 januari”, steekt Hobokenaar Jean Van Santvoort (69) van wal. “Ik moest tanken met mijn Renault Kangoo en trok daarom naar het Q8-tankstation dat op amper 700 meter van mijn woning ligt. Weer op weg naar huis raakte mijn wagen defect. Niet zo bijzonder? Bij de tweede wagen gebeurde krak hetzelfde.”

Van Santvoort kocht zijn Renault onlangs aan. “Het is een auto met een schuifdeur. Dat is een belangrijk detail want mijn vrouw loopt permanent met een zuurstofapparaat rond. Dat krijg je niet zo ...